Gomorra 5 in onda a settembre? Il possibile spoiler arriva proprio da due protagonisti della serie Sky Salvatore Esposito e Marco d’Amore. I due sono ormai agli sgoccioli di questo loro impegno con Gomorra e se da una parte Salvatore Esposito, commosso e in crisi, ha detto addio al suo Genny Savastano, dall’altra parte l’interprete di Ciro l’Immortale promette scintille.

Quello che è appena terminato è sicuramente un fine settimana al cardiopalma per i fan che hanno avuto modo di scoprire quando andrà in onda l’ultima stagione della serie.

Proprio in un video in cui compaiono insieme Salvatore Esposito e Marco d’Amore rivelano che i lavori sul set sono ormai alla fine e che se il primo ha già terminato dicendo addio al suo Genny Savastano, il secondo lo farà tra qualche giorno. Inutile dire che nel momento stesso in cui i due hanno rivelato questa cosa, in molti si sono convinti che Genny morirà nel finale (l’unico possibile per una serie di questo tipo) mentre l’Immortalare continuerà a vivere, ma sarà davvero così?

Come se non bastasse, nello stesso video, Marco d’Amore annuncia che Gomorra 5 uscirà tra quattro mesi e mezzo circa e questo significa che i nuovi episodi debutteranno su Sky Atlantic a settembre o, comunque, ad inizio autunno.

Infine, poco prima, in un video in cui appare commosso, scosso e con le lacrime agli occhi, Salvatore Esposito ha detto addio al personaggio che tanto ha amato e odiato in questi anni: “Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto . Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose , che conserverò gelosamente dentro di me . Ora vi toccherà aspettare un po’ per #Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END“.

Come andrà a finire adesso per Genny Savastano e i suoi? Lo scopriremo solo con la messa in onda. Iniziate pure il conto alla rovescia.