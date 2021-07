Un nuovo upgrade ha colpito in queste ore lo Xiaomi Mi 11 Ultra, capace di introdurre una novità piuttosto importante per quanto riguarda lo schermo secondario (quello collocato di fianco alla fotocamera posteriore). Il pacchetto, che corrisponde alla build 12.5.10.0, è stato per adesso rilasciato agli utenti che utilizzano la versione cinese della MIUI 12.5 (al momento la release non è ancora disponibile in Europa).

La funzione di cui vi parlavamo poc’anzi è denominata ‘Super power saver‘, che consente l’esclusivo impiego dello schermo posteriore secondario, così da aumentare l’autonomia del dispositivo. Pensate che, grazie all’utilizzo di questa modalità, lo Xiaomi Mi 11 Ultra dovrebbe arrivare a coprire fino a 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica (anche se molto dipende anche dall’intensità con cui si utilizza il telefono, non bisogna mai dimenticarlo). La funzione è arrivata attraverso il canale ‘China Stable’ della MIUI: non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima di vederla debuttare in Europa (magari saranno sufficienti pochi giorni, chi può dirlo).

In ogni caso, si spera non passerà troppo in quanto è davvero tanta la voglia degli utenti di sperimentare in prima persona la novità che consentirà allo Xiaomi Mi 11 Ultra di arrivare a coprire fino a 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica grazie alla modalità Super power saver portata dall’ultimo aggiornamento con numero build 12.5.10.0. Il top di gamma del produttore cinese si sta dimostrando all’altezza della sua reputazione (il prezzo non è nemmeno così esagerato considerato quello medio dei flagship attuali): acquistarlo adesso significa mettere le mani su un dispositivo davvero molto potente, ed al tempo stesso curato nei minimi dettagli dal punto di vista del design. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.