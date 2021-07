Dopo il successo del Galaxy S20 FE, è più che naturale si parli con una certa curiosità del Samsung Galaxy S21 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, le persone si stanno chiedendo se il dispositivo presenterà o meno lo slot per l’espandibilità della memoria, un aspetto che a molti sta decisamente a cuore e che si spera potrà permanere nonostante il trend suggerisca il contrario. La variante cinese del Samsung Galaxy S21 FE (SM-G9900) ha di recente passato la certificazione TENAA: secondo i dati del database, il telefono si offrirà in due varianti di archiviazione, da 128 e 256GB. Non dovrebbe mancare lo slot per schede microSD fino a 256GB. Tuttavia, c’è ragione di credere sia stato commesso un errore da parte del TEENA: se il device sarà realmente dotato di uno slot per microSD, supporterebbe schede di memoria con spazio di archiviazione fino a 1TB.

Per il resto, il Samsung Galaxy S21 FE sfoggerà uno schermo Super AMOLED Infinity-O da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, eseguirà Android 11 e verrà fornito con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, insieme a 8GB di RAM. La fotocamera selfie sarà da 32MP, con una configurazione tripla del comparto fotografico posteriore (12 + 12 + 8MP). Il teleobiettivo da 8MP dovrebbe avere uno zoom ottico 3x. Il colosso di Seul doterà il Samsung Galaxy S21 FE di una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W (non sappiamo ancora se il caricabatteria verrà o meno incluso nella confezione).

Altre caratteristiche rivelano di un lettore di impronte digitali in-display, oltre che di altoparlanti stereo, della certificazione IP68 contro acqua e polvere e delle connettività 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C. Pensate possa bastare o speravate anche in altro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.