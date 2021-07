Colpo di scena nella messa in onda di Squadra Speciale Cobra 11 25 che torna in onda al giovedì con un altro doppio episodio inedito anche in Patria. Per gli italiani siamo alla stagione 25 ma in Patria la serie è ormai alla stagione 47 e proprio gli episodi in onda oggi, 8 luglio, saranno gli ultimi di questa stagione e giovedì prossimo andranno in scena i primi della numero 48.

Messi in chiaro i dettagli sulla programmazione della serie tedesca, ora possiamo passare a capire i dettagli e leggere le anticipazioni dei nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 25 che questa sera ci terrà compagnia con quello che possiamo definire il “finale”.

Ne La Verità di Semir tra Kramer e Semir c’è ancora qualcosa da dire e mentre il primo accusa il secondo di non condividere informazioni, la squadra indaga su un nuovo caso quando un istruttore di arrampicata finisce nei guai. Falk Malchow sta allenando un gruppo di ragazzi con precedenti penali in vista di un’escursione sul Montebianco ma due sere prima della partenza la sua figliastra ha un incidente e cade con la sua auto nel lago.

I due erano amanti e quando annega le cose si complicano e adesso la polizia sospetta che ci fosse Falk al volante, come finirà per lui adesso? Nel secondo episodio de Squadra Speciale Cobra 11 25, Stefan va in crisi intimorito dall’esito delle indagini interne, convince la sua squadra a neutralizzare Mo Aguta, malmenata da loro in commissariato.

Intanto, Marc (Christopher Patten) è dubbioso sulla sua reale responsabilità e decide di coinvolgere Vicky (Pia Stutzenstein) mentre Semir dubita della buona fede dell’ex di quest’ultima, come finirà adesso?

Squadra Speciale Cobra 11 25 torna in onda anche giovedì prossimo, 8 luglio, con due episodi Un dolore silenzioso e Fermo o sparo! in cui Vicky e Semir devono risolvere lo stupro di Bettina Helbig perché in mezzo c’è un omicidio da risolvere. Il caso si complica dopo che la vittima ammette l’omicidio ma le indagini dicono ben altro.