Il lancio dell’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per i Samsung Galaxy è entrato nel vivo. Le line-up Samsung Galaxy S20 e Note 10 sono state aggiornate con le ultime correzioni di sicurezza nele scorse ore, ed anche i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno ricevendo un upgrade simile nella giornata odierna. Come riportato da ‘SamMobile‘, solo l’aggiornamento in arrivo per i phablet di attuale generazione ha dimensioni fuori dal comune, con il download OTA (Over-The-Air) superiore ad 1GB, mentre il registro delle modifiche riferisce semplicemente di una migliore sicurezza del sistema operativo.

Ad un’ispezione più attenta non sfuggirà che è stato aggiornato lo scanner di codici QR. Invece di aprire semplicemente l’app della fotocamera quando tocchi l’interruttore QR Scanner nell’area di notifica, ora si otterrà un’app QR scanner dedicata, introdotta per la prima volta a bordo dei Samsung Galaxy S21. Oltre a scansionare i codici QR con la fotocamera, è possibile aprire i codici QR salvati nella galleria del dispositivo, una funzione che è stata aggiunta anche alla gamma dei Samsung Galaxy S21 con un recente aggiornamento. Per quanto riguarda gli eventuali altri miglioramenti, a questo punto c’è ancora da capire alcune cose.

Secondo il colosso di Seul, l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 dovrebbe anche risolvere i problemi relativi ad Android Auto per i dispositivi Samsung Galaxy, ma il motivo per cui ciò giustificherebbe un aggiornamento di così grande dimensioni per i Samsung Galaxy Note 20 è ancora da chiarire. Non state nemmeno ricevendo la One UI 3.1.1 con questo upgrade, ci tenevamo a precisarlo. In ogni caso, il pacchetto, contraddistinto dalla versione firmware N98xxXXU2DUF8, è attualmente disponibile in Germania e dovrebbe arrivare in più Paesi nei prossimi giorni. Potrete scaricarlo attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.