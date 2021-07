Ma è mai possibile che ogni occasione si trasformi in una valvola di sfogo per persone ignoranti e scostumate? Davvero è necessario offendere e minacciare una donna e i suoi bambini per un goal in una partita di calcio o per una foto o per una borsa sfoggiata sui social (spesso regali di sponsor)? Alice Campello spera che presto si trovi una soluzione per arginare la violenza verbale che viaggia sui social e, intanto, mostra alcune delle minacce e delle offese ricevute in queste ore, specie ieri sera, dopo il goal del marito in Italia-Spagna agli Europei.

Per chi non la conoscesse ancora, Alice Campello è una modella di 26 anni nata a Mestre nel 1995, quindi italianissima, che ha conosciuto il marito a Torino, quando Alvaro Morata giocava per la Juventus. I due si sono frequentati in quegli anni e nel 2017 si sono sposati coronando il loro sogno d’amore.

Ieri sera il cuore di Alice Campello è rimasto un po’ diviso a metà fino a quando la Spagna non è stata eliminata e alcuni haters hanno preso di mira il suo profilo augurandole il peggio. Non solo la Campello è stata offesa ma anche minacciata (‘vengo a bruciarti casa in diretta’) ma nel mirino degli odiatori seriali sono finiti anche i suoi figli ai quali è stato augurato il peggio, tumore e morte compresi. Ma davvero al peggio non c’è mai fine?

Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italiani hanno rivolto a lei e alla sua famiglia durante la partita di ieri

L’Italia sta regalando agli italiani serate indimenticabili e sognanti grazie allo spirito di squadra e all’amore che li lega ma a quanto pare qualcuno non recepisce il messaggio e continua ad usare la tastiera e l’anonimato per prendere di mira mogli e figli dei calciatori in campo. Alice Campello nelle storie su Instagram ha mostrato solo alcuni dei messaggi ricevuti dicendosi forte e con le spalle larghe per reggerli, ma se si fosse trattato di una donna o una ragazza fragile?

La moglie di Alvaro Morata spera in un celere intervento da parte di chi di dovere e fino a quel momento possiamo solo rimanere a bocca aperta davanti a tanta violenza e ignoranza: “Non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi. Non penso nemmeno sia un fattore di ‘Italiani’ ma di ignoranza”