I funerali di Raffaella Carrà, morta a 78 anni il pomeriggio del 5 luglio, si terranno venerdì 9 luglio alle ore 12.00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, accanto al Campidoglio, ma per celebrare la regina della tv improvvisamente scomparsa per una malattia di cui non aveva parlato ci saranno tre giorni tra corteo per le vie di Roma, camera ardente in Campidoglio e funzione funebre vera e propria.

I funerali di Raffaella Carrà: il corteo nei luoghi della sua arte

Prima dei funerali di Raffaella Carrà di venerdì 9 luglio, chi vorrà potrà partecipare al corteo funebre speciale che si snoderà lungo una serie di tappe molto significative, ovvero i principali studi della Rai in cui la diva indiscussa del varietà ha vissuto sessant’anni di carriera televisiva e musicale. Il corteo parte mercoledì 7 luglio, alle 16.00, dall’abitazione dell’artista in zona Della Vittoria, precisamente da via Nemea 21, e toccherà tutti i principali studi televisivi illuminati dal suo talento: le tappe previste, con una sosta del feretro per un minuto per un saluto all’artista, sono l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), gli studi Rai di via Teulada, lo storico Teatro delle Vittorie in via Col di Lana e la sede Rai di viale Mazzini. Infine, giungerà in Campidoglio per l’allestimento della camera ardente.

I funerali di Raffaella Carrà: la camera ardente

La camera ardente per Raffaella Carrà sarà allestita e aperta in Campidoglio per poco più di ventiquattr’ore, dalle 18 di mercoledì fino alla mezzanotte di giovedì 8 luglio. Nello specifico, nella giornata dell’8 luglio, la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi nuovamente dalle ore 18.00 a mezzanotte.

I funerali di Raffaella Carrà: la funzione funebre

Non sarà la cosiddetta Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo (Santa Maria in Montesanto) ad ospitare i funerali di Raffaella Carrà, come avvenuto per altre grandi celebrità venute a mancare all’affetto del pubblico, ma la più grande e capiente chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, che affaccia su Piazza del Campidoglio. La funzione si terrà venerdì 9 luglio alle 12.00.

I funerali di Raffaella Carrà in diretta tv?

Non è stata ancora annunciata una programmazione speciale per i funerali di Raffaella Carrà il 9 luglio, ma molto probabilmente l’ammiraglia Rai, insieme a Rai News, seguiranno in diretta la funzione con collegamenti dal Campidoglio.