Tiziano Ferro ricorda Raffaella Carrà condividendo sui social l’omaggio che le riserva nel corso dei concerti del tour negli stadi attualmente in corso. Un’amica, una grande star, un’artista che Tiziano Ferro hai sempre stimato e che ha avuto il privilegio di conoscere e di incontrare più volte.

Tiziano Ferro fu anche suo ospite diverse volte in televisione e il video che condivide sui social ripercorre proprio alcuni di quei momenti. Raffaella Carrà non ha, del resto, mai nascosto la stima che nutriva per lui. E lui le ha addirittura dedicato una canzone, E Raffaella è Mia, che ancora inserisce nella scaletta della sua tournée.

Un momento importante e grintoso, che consente ai suoi fan di scatenarsi sulle note di una canzone ironica ma non solo.

Nel 2023, nei concerti c’è anche un altro momento tutto dedicato a Raffaella, che introduce la canzone di Tiziano Ferro. Un collage delle partecipazione di Tiziano Ferro nei programmi TV della Carrà e un momento di riflessione particolarmente intenso e commovente. Il cantante dedica alla Carrà parole bellissime, una lettera intima che le scrive nel momento in cui apprende della sua scomparsa.

Da quel giorno sono ormai trascorsi 2 anni. Era il 5 luglio 2021 quando il mondo apprendeva la notizia della scomparsa dell’icona per eccellenza: sono trascorsi due anni senza Raffaella Carrà.

Tiziano Ferro ricorda Raffaella Carrà sui social sottolineando questo triste anniversario e scrivendo: “Non esiste giorno in cui non mi mancherai, amica mia”.

Il video: