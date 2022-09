Verrà presto coniata una moneta per Raffaella Carrà: il volto della cantante e showgirl comparirà sulla facciata per omaggiare il suo immenso contributo alla musica, al ballo e alla televisione italiana.

La moneta per Raffaella Carrà

L’omaggio da parte della Zecca di Stato arriva dopo la piazza intitolata a Raffaella Carrà a Madrid. L’annuncio è stato dato dal giudice di Ballando Con Le Stelle Fabio Canino domenica 4 settembre in occasione del Festival della TV di Dogliano (Cuneo). Per il momento non è dato conoscere il design della moneta che ospiterà il volto di Raffaella Carrà, né esiste una data di lancio sul mercato, ma queste informazioni potrebbero arrivare presto.

La moneta per Raffaella Carrà rappresenta un primato: è la prima volta, infatti, che la Zecca di Stato rende omaggio a una cantante. Quest’anno, nel 2022, sono state emesse le monete dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a seguito dei primi 30 anni dalla loro morte avvenuta per mano della mafia.

2 euro o 5 euro?

Per il momento non è dato sapere se l’omaggio a Raffaella Carrà sarà impresso su una moneta da 2 o 5 euro. Il dubbio è dato dai precedenti, in cui l’effige di altri nomi eccellenti come Alberto Sordi, Ennio Morricone e Eduardo De FIlippo è stata impressa su monete bimetalliche da 5 euro non destinate alla circolazione.

L’ufficialità della notizia arriverà dal MEF. Il 2023, inoltre, sarà l’anno in cui l’intero centro di produzione Rai di via Teulada sarà intitolato alla grande assente con una cerimonia che potrebbe tenersi il 18 giugno, giorno in cui ricorre l’80° compleanno di Raffaella Carrà.

Ancora, il 2023 sarà l’anno in cui andrà in onda uno speciale dedicato interamente alla cantante e ballerina italiana. Inizialmente la data era stata fissata al 21 maggio, ma lo show è stato spostato. Alla supervisione ci sarà Sergio Japino, alla conduzione potrebbe esserci Milly Carlucci.

