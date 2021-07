La malattia di Raffaella Carrà resta un dettaglio che la famiglia non ha voluto divulgare, nel triste annuncio della sua morte, per volere della stessa Raffaella, che non aveva rivelato a nessuno la sua battaglia contro il male che l’ha portata via. Un modo per lasciare il suo pubblico con un ricordo felice.

La malattia di Raffaella Carrà, che si è spenta alle ore 16.20 del 5 luglio, aveva segnato la sua vita già da un po’: la star del varietà italiano si è spenta “dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia“, si legge nel comunicato che l’ex compagno e collaboratore storico Sergio Japino ha diffuso alle agenzie nel pomeriggio del 5 luglio, quando la Carrà si è spenta alla Clinica Villa del Rosario di Roma.

Non indugiare sulla malattia di Raffaella Carrà è un modo per rispettare le sue ultime volontà: l’artista desiderava che il pubblico la ricordasse con la sua incredibile energia e non come una persona sofferente.

Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei.

Japino non ha specificato quale fosse la malattia di Raffaella Carrà ma vari media, tra cui TgCom24 ed altre agenzie nazionali, hanno indicato in un devastante cancro ai polmoni la causa della sua morte. La stessa malattia aveva colpito sua madre, Iris Dellutri, morta di cancro ai polmoni nel 1987, all’età di 64 anni. Resta comunque l’intenzione di preservare la volontà di Raffaella Carrà, che non voleva lasciare ai suoi seguaci il turbamento di saperla malata. Un ultimo regalo al suo pubblico che l’ha amata per generazioni e un modo per andarsene con discrezione e umiltà, come dimostrano le sue ultime disposizioni in cui ha chiesto “una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri“. I funerali si terranno il 9 luglio a Roma, preceduti da un corteo funebre nei luoghi cari all’artista e dalla camera ardente in Campidoglio.