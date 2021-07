Debutta Avvocati di Famiglia su Sky Investigation, nuovo legal drama canadese ancora inedito in patria, dove sarà trasmesso sulla rete Global entro il 2021. Una novità per uno dei canali di Sky, lanciato all’inizio del mese insieme a Sky Serie. Avvocati di Famiglia va in onda da stasera, martedì 6 luglio: uno show da dieci episodi, dalla durata di un’ora, che segue le vicende di una famiglia imperfetta i cui componenti lavorano con riluttanza insieme nello studio legale del padre nel centro di Vancouver.

Tutto inizia quando Abigail “Abby” Bianchi, un’avvocata con un evidente problema con l’alcol, dopo aver toccato il fondo, torna in libertà vigilata ed è a tanto così dal perdere l’abilitazione professionale. Unica sua via di uscita è quella di trovarsi praticamente costretta a lavorare per lo studio del padre, con cui non parla da anni. Alla Svensson and Associates non solo dovrà confrontarsi per la prima volta col diritto di famiglia, una branca che non la entusiasma troppo, ma dovrà anche trovare il modo di riavvicinarsi al genitore e, soprattutto, cercare di far funzionare le cose con il suo fratellastro e la sua sorellastra, che per lei sono degli estranei. Riuscirà questa famiglia disfunzionale ad aiutare altre famiglie altrettanto disfunzionali?

Nel cast della serie tv, Jewel Staite nel ruolo della protagonista Abigail Bianchi; Victor Gaber nei panni di Harry Svensson, padre di Abby e della sua famiglia allargata; Brett Kelly interpreta Cecil Patterson; Zach Smadu è Daniel Svensson; Genelle Williams è Lucy Svensson; e Eden Summer Gilmore nella parte di Sofia Bianchi.

La rete Global ha dato fiducia al legal drama, che è stato già rinnovato per una seconda stagione mesi prima del suo debutto.

L’appuntamento con Avvocati di famiglia su Sky Investigation è per ogni martedì, ore 21:15 con un doppio episodio per un totale di cinque prime serate.