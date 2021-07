Una notizia davvero inattesa si è concretizzata in questo sabato 3 luglio. Harmony OS, soluzione software del produttore cinese Huawei alternativa ad Android, sarebbe in procinto di debuttare su smartphone Nokia. In pratica, la storica azienda finlandese sarebbe pronta ad approdare sul mercato con modelli senza il sistema operativo Android di Big G, anche se in una specifica area geografica.

La soffiata hi-tech proviene dalla fonte cinese IT Home e non sarebbe un caso. La scelta di Harmony OS per smartphone Nokia riguarderebbe, per il momento, solo il mercato cinese e in particolare due dispositivi attesi ossia il Nokia X60 e X60 Pro eseguiranno Harmony OS. Il lancio entro i confini del paese asiatico sarebbe del tutto peculiare, perché metterebbe completamente da parte lo storico Android con gli annessi servizi Google.

Si tratta solo di un esperimento o vedremo presto tanti telefoni del produttore proprio con a bordo Harmony OS al posto della soluzione di Big G? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che, se le vendite dovessero dare ragione alla specifica scelta, proprio Nokia non stenterà ad andare nella direzione appena tracciata. Meno chiaro, al contrario, è se quanto sta per avvenire proprio in Cina possa essere da apripista ad una decisione di carattere globale. Nel resto del mondo, almeno per il momento, è possibile che Android continuerà ad essere per un bel po’ la scelta software preminente ma, anche da questo punto di vista, nulla è dato per scontato e molto dipenderà dal successo o meno dell’OS alternativo un po’ ovunque nel mondo.

Per quanto riguarda più nello specifico i modelli Nokia X60 e X60 Pro con a bordo proprio Harmony OS, va detto che dovrebbe trattarsi di modelli top di gamma. Tra le loro specifiche premium ci sarà una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida e una configurazione della fotocamera con le ottime ZEISS: il modello Pro dovrebbe addirittura avere un sensore da 200 megapixel. In aggiunta, il display dovrebbe avere una frequenza di clock pari a 144Hz.