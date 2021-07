Zendaya e Tom Holland fidanzati? Così sembrerebbe. Page Six ha paparazzato i due protagonisti di Spider-Man insieme in auto mentre si scambiavano effusioni. La coppia appare affiatata; i due attori ridono e scherzano.

Secondo il tabloid americano, sono stati avvistati nel quartiere Silver Lake di Los Angeles, dove il sito riporta che vive la madre di Zendaya, Claire Stoermer.

Per anni Zendaya e Tom Holland hanno sempre negato voci riguardanti una loro presunta relazione, ma per i fan era evidente la chimica anche fuori dal set. Nel 2017, una fonte rivelò a People che i due avevano “iniziato a vedersi mentre stavano girando Spider-Man. Sono stati molto attenti a tenerlo privato e fuori dagli occhi del pubblico, ma sono andati in vacanza insieme e cercate di passare più tempo possibile l’uno con l’altro”.

Un mese dopo quelle presunte voi, Zendaya ha negato il tutto con un tweet: “Aspetta, aspetta… il mio preferito è quando dice che andiamo in vacanza insieme HA! Non vado in vacanza da anni! bu. @TomHolland1996 ???”

Nell’agosto di quell’anno, la protagonista di Euphoria aveva affermato a Variety : “È letteralmente uno dei miei migliori amici. In questi ultimi mesi abbiamo dovuto fare tournée insieme. Ci sono pochissime persone che capiranno cosa si prova ad avere 20 anni”. A quanto pare i due attori hanno mantenuto nascosta molto bene la loro relazione. E a giudicare dalle foto scattate da Page Six, ormai non ci sono più dubbi.

Zendaya e Tom Holland fidanzati, ma non sono l’unica coppia di Spider-Man ad essersi frequentati anche lontano dai riflettori. Kirsten Dunst e Tobey Maguire hanno iniziato a frequentarsi mentre giravano Spider-Man nel 2002, ma si sono lasciati prima di tornare al lavoro con il terzo film della saga, nel 2007. Emma Stone e Andrew Garfield hanno iniziato ad uscire insieme dopo aver girato The Amazing Spider-Man nel 2012. La coppia si è poi lasciata ufficialmente nel 2015, ma è rimasta in ottimi rapporti.