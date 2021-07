Buone notizie per i fan delle serie di Dick Wolf perché sicuramente le novità sono dietro l’angolo a cominciare dal fatto che Chicago Fire in replica su Sky Serie da oggi, 2 luglio, permetterà anche ai più sfegatati di ripercorrere tutte le (dis)avventure dei nostri amati pompieri. La nuova ‘rete’ di Sky ospiterà la prima stagione di Chicago Fire proprio a partire da oggi e dai primi due episodi in cui la morte di Darden porterà allo scontro Casey e Severide.

Le tensioni tra i due protagonisti sembrano ormai lontane anni luce visto che la serie è giunta ormai alla decima stagione, in onda dal prossimo settembre negli Usa, e che l’ottava sarà presto disponibile in chiaro anche su Italia1.

CHICAGO FIRE 8 SU ITALIA1 CON CHICAGO PD 7 E CHICAGO MED 5

In particolare, salvo cambiamenti, Chicago Fire 8 andrà in onda dal prossimo 14 luglio al mercoledì con ben tre episodi, è destinata al venerdì, invece, la sorella Chicago PD 7. Ci vorrà invece agosto per seguire le imprese dei dottori di Chicago Med con la stagione numero 5. I fedelissimi avranno un’estate ricca di colpi di scena e per coloro che vogliono vedere o rivedere i primi episodi c’è Sky Serie che trasmetterà al mattino, intorno alle 9.50, ogni giorno, le prime stagioni.

Quando arriverà la nona stagione in Italia? I primi 9 episodi sono già andati in onda su Premium Action dal 25 febbraio al 22 aprile 2021 mentre i restanti 7 sono rimandati all’inizio del 2022. In chiaro, invece, ci vorrà la prossima estate sempre su Italia1, salvo cambiamenti ovviamente. Gli appuntamenti sono molteplici e potranno accontentare sia chi è al passo con la programmazione Mediaset che chi deciderà di iniziare la serie dal principio anche se non è chiaro fino a che punto si spingerà la rete nella sua passeggiata lungo il viale dei ricordi.