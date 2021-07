Spesso e volentieri capita di senti parlare di marketing e di quanto la pubblicità e la comunicazione facciano la differenza tramite spot in tv, piuttosto che in radio oppure sulla carta stampata. Non solo, dal momento che siamo letteralmente circondati dalla pubblicità, come è sufficiente pensare ai cartelloni pubblicitari che si trovano lungo i marciapiedi e le strade.

Certo, si tratta tutti di sistemi che necessitano un esborso notevole di denaro, ma anche di risorse. Ecco spiegato il motivo per cui tante aziende e associazioni, con l’intento di farsi adeguata pubblicità, puntano piuttosto su una maglietta personalizzata per promuovere il proprio marchio.

Nonostante i costi siano certamente più bassi in confronto alle soluzioni viste in precedenza, è bene mettere in evidenza come serva comunque affidarsi a chi può vantare un alto livello di esperienza in questo settore e che realizza solo ed esclusivamente abbigliamento e magliette con logo personalizzato di qualità. Proviamo a scoprire i fattori decisivi per fare in modo che la promozione del proprio marchio tramite le magliette personalizzate sia davvero efficace.

I vantaggi di puntare sulle magliette personalizzate per promuovere il proprio marchio

Si torna a parlare di magliette per argomenti più leggeri, dunque, dopo il caso dello scorso anno con Marco Carta. Se c’è un capo d’abbigliamento che non passa mai e poi mai di moda, quello è proprio rappresentato dalla maglietta. Non c’è il rischio che passino di moda, visto che in qualsiasi guardaroba sono presenti delle magliette. Tra l’altro, regalando una maglietta oggi, c’è indubbiamente la sicurezza che qualche persona la userà ancora tra qualche anno.

Una pubblicità in movimento

Le t shirt personalizzate presentano un grande vantaggio, ovvero quello di essere decisamente semplici da realizzare, ma sono al tempo stesso economiche e permettono di creare gruppi di persone che le indossano e che diventano una sorta di brand Ambassador. Con il fatto di indossarle nelle più disparate situazioni e luoghi, è chiaro che per il marchio dell’azienda impresso sulla maglietta vuol dire poter sfruttare una sorta di pubblicità in costante movimento. Poi, al giorno d’oggi, con l’uso sempre più ampio dei social network, è fondamentale che le magliette personalizzate vengano indossate anche da parte dei cosiddetti influencer.

Il fatto di regalare una maglietta gratuitamente è un aspetto che viene apprezzato notevolmente da parte della gente, in modo particolare quando si tratta di un dono utile e che si può sfruttare adeguatamente. Il fatto di regalare delle t-shirt personalizzate vuol dire anche stimolare un aumento della fedeltà a quel marchio.