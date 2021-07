La prima puntata di Temptation Island 2021 ha lasciato l’amaro in bocca (ad alcuni il sorriso) sul volto del pubblico soprattutto per alcune cose che sono andate in onda e che sembrano davvero al limite del possibile. Il primo ad occupare la scena è stato il giovane Tommaso, il ventunenne fidanzato di Valentina, che invece di anni ne ha 40. I due si presentano uniti e innamorati ma ammettendo anche che il problema è la gelosia patologica di lui nei confronti di lei.

Ecco uno dei momenti più esilaranti:

Nessuno però si sarebbe mai immaginato che la sua gelosia è al limite del patologico visto che ordina alla fidanzata cosa indossare e cosa no e, addirittura, al momento dell’arrivo dei single e delle single, ha pensato anche a cosa dire per dimostrare la loro unione e il loro amore. Le cose sono andate in picchiata quando ha capito che la fidanzata non avrebbe seguito i suoi ordini indossando i costumi interi che lui aveva scelto per lei ma avrebbe indossato dei bikini.

La gelosia patologica di Tommaso ha diviso il pubblico che ha trovato davvero antichi i pensieri dei giovani ragazzi di questa edizione, salvandone forse solo un paio, anche se il peggio rimane proprio il ventenne. Ma davvero la sua gelosia è così ossessiva o è solo la voglia di apparire quello che interessa alla coppia? Come è possibile che una donna di quaranta anni si faccia comandare a bacchetta da quello che in molti hanno etichettato già come psicopatico e possibile violento nell’eventualità venga lasciato?

Non c’è bisogno di dire che c’è chi pensa che le coppie siano state scelte appositamente ad uso e consumo di Temptation Island 2021 e che Tommaso sia addirittura divertente per quello che dice e che fa, ma è davvero così?