Amadeus a Sanremo 2022? Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, si augura di poter andare in vacanza con la decisione già presa a proposito del prossimo direttore artistico del Festival ma non ci sono conferme definitive al momento da parte di Amadeus. Solo trattative in corso, a buon punto.

A dispetto di quanto annunciato in occasione dello scorso Festival di Sanremo, Amadeus potrebbe tornare. Corteggiato dalla Rai dal primo istante, Amadeus a Sanremo 2022 potrebbe nuovamente condurre la kermesse e svolgere il ruolo di direttore artistico della manifestazione musicale, a patto che sia la prima dopo il covid, ovvero quella della rinascita.

Stefano Coletta spera di potersi rilassare durante l’estate già con la decisione win tasca ma al momento non ci sono conferme ufficiali a proposito dell’eventuale coinvolgimento di Amadeus che, seppur possibilista, non ha firmato alcun contratto per il Festival 2022. “Speriamo di andare in vacanza con la decisione presa”, le parole di Coletta.

Presenta il suo show all’Arena di Verona e parla del prossimo Festival della Canzone Italiana. Amadeus spiega che il terzo Festival consecutivo forse lo farebbe, sempre che ne possa valere davvero la pena. Poi argomenta le sue parole: “È sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata”.

Conferma gli splendidi rapporti con la mamma Rai e le trattative win corso: “Io ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai e con il direttore di Rai Uno Coletta e il vice direttore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari”.

“Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare”, aggiunge. Un Amadeus ter a Sanremo? Sì, ma con le giuste condizioni.