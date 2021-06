Il Google Pixel 5a verrà presentato ad agosto, per essere commercializzato nella seconda parte dell’anno. Come riportato da ‘9to5google.com‘, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto sapere che la messa in vendita del prossimo googlefonino low-cost avverrà già a partire dal mese di lancio, anche se, almeno all’inizio, solo negli Stati Uniti ed in Giappone. Non sappiamo ancora dirvi se la limitazione poi decadrà, o se il Google Pixel 5a resterà appannaggio di pochi fortunati.

Per il resto, il dispositivo dovrebbe montare uno schermo OLED da 6.2 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, ed essere spinto dal processore Snapdragon 765G di Qualcomm, con 128GB di memoria interna. La fotocamera principale sarà doppia, come quella dei Google Pixel 5 (sensore primario da 12.2 MP e ultra-grandangolare da 16MP). La fotocamera fronale avrà un sensore singolo da 8MP. La batteria del Google Pixel 5a supporterà la ricarica rapida a 18W, mentre Android 11 si occuperà della gestione della parte software (in attesa della distribuzione di Android 12). Un dispos

Negli USA il dispositivo dovrebbe avere un prezzo di circa 500 dollari (circa 420 euro al cambio attuale), un cartellino non troppo distante da quello del Google Pixel 4a 5G (499 dollari), da cui non dovrebbe nemmeno allontanarsi lato tecnico. Nel caso in cui il device dovesse essere reso disponibile in Europa (cosa in cui francamente speriamo, non essendo arrivato da noi ufficialmente nemmeno il precedente Google Pixel 4a 5G), sareste tra quelli disposti ad acquistarlo a colpo sicuro (naturalmente prima bisognerà appurare che quanto descritto sopra corrisponda a realtà, se in buona parte o in quale percentuale)? Fatecelo sapere, noi vi diremo poi la nostra. Nel frattempo, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.