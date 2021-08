Il Google Pixel 5a potrebbe anche essere presentato oggi 17 agosto, o comunque prima del giorno 26. I negozi dei mercati in cui il dispositivo verrà venduto prima (USA e Giappone) sembrano aver già ricevuto un certo numero di unità, che hanno consentito a chi di dovere di ravvisare la gran somiglianza che il device pare avere rispetto al predecessore Google Pixel 4a 5G, almeno per quanto riguarda la scocca posteriore e la configurazione del comparto fotografico (cosa che comunque non dispiace).

Il Google Pixel 5a includerà il jack per le cuffie da 3.5mm, una batteria da 4680mAh, oltre che ad uno schermo OLED da 6,2″-6,4″ FHD+ con refresh rate a 60Hz. Il device verrà spinto dal processore Snapdragon 765G di Qualcomm, con 6GB di RAM, certificazione IP67, supporto alle reti 5G di ultima generazione, e fotocamera posteriore con sensore principale da 12.2 e ultra-grandangolare da 16MP. Il Google Pixel 5a sarà disponibile nella colorazione Mostly Black, ad un prezzo di circa 450 dollari. Un dispositivo nel complesso completo, che potrebbe strappare diversi consensi nei Paesi dove verrà commercializzato.

Sono diversi gli indizi disseminati da Google in Rete che sembrano annunciare l’uscita del Google Pixel 5a per oggi 17 agosto, anche se chiaramente la cosa non deve essere data per scontata. Il prodotto potrebbe non arrivare direttamente in Italia, cosa che immaginiamo dispiacerebbe non poco agli appassionati del coosso di Mountain View (lo stesso è stato l’anno scorso con il Google Pixel 4a 5G, anche se non sono mancati i modi per riuscire comunque ad ottenerlo di importazione). In ogni caso, resteremo sul pezzo per potervi dare indicazioni in tempo reale sull’andamento della questione, dando a voi la possibilità di contattarci, sempre e comunque, attraverso il box dei commenti in basso per qualsiasi domanda vogliate farci o informazione vogliate ricevere.