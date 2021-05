Siamo tutti in attesa del Google Pixel 5a, che il leaker ‘@stufflistings‘ ha messo meglio a fuoco elencandovi quelle che potrebbero essere le sue specifiche tecniche. Il prossimo dispositivo del colosso di Mountain View dovrebbe presentare uno schermo OLED da 6.2 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, e montare una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 12.2MP ed un ultra-grandangolare da 16MP. La fotocamera frontale, invece, monterà probabilmente un sensore da 8MP. Il Google Pixel 5a sarà spinto dal processore Snapdragon 765G, con 128GB di memoria interna, Android 11 e la ricarica rapida a 18W. Il prezzo di listino dovrebbe essere pari a circa 500 dollari.

Il device, se dovesse presentare queste caratteristiche tecniche, sarebbe estremamente somigliante al Google Pixel 4a 5G (incluso il prezzo di lancio, fissato negli Stati Uniti a 499 dollari). Non è proprio il massimo acquistare un terminale che è molto simile al suo predecessore, nonostante una scheda tecnica ancora all’altezza della situazione.

Capiamo bene l’amarezza di chi non è convinto all’idea che il Google Pixel 5a possa essere così configurato (le analogie rispetto al suo predecessore sarebbero piuttosto evidenti, cosa che a qualcuno non andrebbe giù troppo facilmente), sempre che le indiscrezioni sopra riportate non vengano poi smentite dai fatti, come altre volte è già successo in passato (in fondo i rumors non hanno nulla di ufficiale, e può capitare vengano spazzati via dalla realtà delle cose a tempo debito). Dal canto nostro, continueremo a seguire la vicenda con un certo interesse (continuando a sperare in un colpo di scena), riportandovi tutto quello che c’è da sapere a tempo debito. Se avete qualche domanda da farci sentitevi liberi di utilizzare il box dei commenti qui sotto: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.