Il Google Pixel 5a 5G non sarà disponibile in Italia, né tanto meno in Europa (la vendita è stata limitata ad USA e Giappone). Chi sperava, nel nostro Paese, di poterci mettere le mani dovrà fare i conti con questa realtà, e continuare a guardare al Google Pixel 4a, suo predecessore. Il colosso di Mountain View, con il nuovo dispositivo, spera di poter rialzare la china per quanto riguarda la vendita dei propri smartphone (scelta in netta controtendenza rispetto alla volontà di limitarne la commercializzazione solo a due mercati, anche se comunque figlia di un obbligo che, diversamente, non si sarebbe concretizzato), confermando, per il telefono, un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Il Google Pixel 5a 5G è un telefono di fascia media, e non un top di gamma come il Google Pixel 6.

Il dispositivo dovrà vedersela con gli altri medio-gamma, tra cui quelli di casa OnePlus, Samsung e Motorola. Tornando al discorso delle vendite limitate a USA e Giappone, il colosso di Mountain View non ha potuto fare altrimenti per la crisi mondiale di chip, su cui ha gravato la pandemia da Coronavirus. Brian Rakowski, vice presidente della divisione Pixel, ha fatto sapere che la pandemia ha rallentato, ed in alcuni casi addirittura arrestato, l’approvvigionamento delle componenti interne principali, tanto da costringere l’azienda americana a puntare, per la vendita dei Google Pixel 5a 5G, a due mercati soltanto (ecco spiegato anche perché il prodotto verrà venduto nell’unica colorazione Mostly Black).

Speriamo che i Google Pixel 6 possano contare su una commercializzazione più ampia (altrimenti immaginiamo le difficoltà a cui si andrebbe incontro), e che la crisi mondiale di chip venga presto colmata con le dovute forniture. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.