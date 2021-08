Google Pixel 5a 5G è stato ufficializzato, ma chiariamo subito che non arriverà in Italia, dal momento che sarà reso disponibile solo per USA e Giappone (non è previsto nemmeno per l’Europa) al prezzo di 449 dollari (50 dollari in meno rispetto al suo predecessore Google Pixel 4a). Il colosso di Mountain View potrebbe anche ricredersi nell’arco dei prossimi mesi, quando magari la crisi mondiale dei chip sarà finalmente alle spalle. Per il resto, il googlefonino dispone di uno schermo OLED da 6,34 pollici con risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 pixel, formato 20:9, 413ppi, supporto HDR, frequenza di refresh rate a 60Hz, Always-on e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3.

Il device è spinto dal processore Snapdragon 765G (octa core a 7 nm da 2,4GHz), con modem 5G incluso e scheda grafica Adreno 620. Google Pixel 5a 5G vanta 6GB di RAM LPDDR4x, 128GB di memoria interna (non espandibile), il chip di sicurezza Titan M, il supporto eSIM ed il lettore di impronte digitali sul versante posteriore (Pixel Imprint). Tra le connettività presenti il 5G Sub-6, il 5G mmWave+Sub6, il Wi-Fi 5 dual-band, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’NFC, il jack per le cuffie da 3,5mm, il GPS con Glonass, Galileo e QZSS. Il comparto fotografico posteriore presentare un sensore principale da 12.2MP (apertura f/1.7, OIS, EIS, pixel da 1,4 um, FOV 77°), un ultra-grandangolare da 16MP (FOV 107°, apertura f/2.2, pixel da 1 um) e videoregistrazione fino a 4K @60fps.

La batteria ha una capacità da 4680mAh con supporto alla ricarica cablata a 18W. Presenti lo speaker stereo, 2 microfoni per la soppressione dei fruscii, dimensioni generali pari a 154,9 x 73,7 x 7,6 mm (distribuite in un peso di 185 gr.). Il sistema operativo di riferimento è Android 11, ma verrà aggiornato ad Android 12 in versione stabile con minimo 3 anni di aggiornamenti garantiti (major-release e di sicurezza). I pre-ordini partiranno dal 26 agosto per i mercati selezionati (tra cui non compare l’Italia, al momento).