Quasi nessuno poteva aspettarsi ci sarebbe stata un’EMUI 12, visto l’imminente ascesa di HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei. Il ban USA ha spezzato le gambe al produttore cinese, che si è visto, praticamente dall’oggi al domani, impossibilitato nel fare affari con le aziende americane, Google compresa. La soluzione di ricorrere ad un proprio ecosistema era già nei piani dell’OEM, che si è però visto costretto a dare una brusca accelerata ai tempi con i nuovi risvolti (non era possibile fare diversamente data la situazione, questo bisogna dirlo).

A questo punto, come vi avevamo anche noi riportato in questo articolo, si era pensato che EMUI 11 potesse essere l’ultima versione resa disponibile dal produttore cinese, e che non avremo mai visto un’EMUI 12, come invece sembra essere. Stando a quanto riportato da ‘gizchina.com‘, EMUI 12 è stata citata nella più recente versione di Huawei Computer Manager. Non possiamo sapere se si tratti o meno di un errore dello sviluppatore dell’applicazione, che magari voleva citare EMUI 11, trascrivendo poi 12. Il nome, tuttavia, figura più di una volta, cosa che ci lascia pensare non si tratti di un semplice refuso. D’altro canto, non si può neppure ignorare che il produttore cinese stia puntando con una certa decisione su HarmonyOS, visto che l’upgrade 2.0 è anche in grado di supportare il processore top di gamma Kirin 960 (motivo in più per spingere l’OS proprietario).

Non escludiamo che l’OEM stia tentando di non precludersi nessuna delle due strade, per provare così a recuperare quello che ha perso dopo il ban USA. Voi pensate più ad un errore di trascrizione dello sviluppatore (peraltro ripetuto più volte, nel caso), o che Huawei stia pensando di rilasciare EMUI 12 puntando comunque su HarmonyOS? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.