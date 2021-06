Come previsto, all’esterno del St. James Theatre di New York c’è stata una protesta dei no-vax contro Bruce Springsteen a seguito della decisione dello staff di non accettare i non vaccinati in occasione delle serate Springsteen On Broadway. Il Boss, infatti, ha ripreso il suo ciclo di concerti nei teatri per riabbracciare il suo pubblico con spettacoli dalla veste più intima, rispetto agli spettacoli ordinari.

L’ingresso riservato ai vaccinati

Nelle scorse settimane era nata una polemica per via delle disposizioni dello staff dei Jujamcyn Theatres. Gli organizzatori, infatti, avevano disposto che l’ingresso agli spettacoli Springsteen On Broadway sarebbero stati riservati a tutti coloro che avessero ricevuto uno dei vaccini approvati dalla FDA, dunque il monodose Johnson&Johnson e i restanti Moderna e Pfizer. La FDA, infatti, non riconosce il vaccino AstraZeneca e per questo erano nate le polemiche.

Alcuni giorni dopo le proteste gli organizzatori avevano dichiarato che sarebbero stati accettati anche gli spettatori vaccinati con AstraZeneca, ovvero il vaccino riconosciuto dall’OMS. Allarme rientrato, dunque: l’ingresso agli spettacoli Springsteen On Broadway è riservato ai vaccinati, anche a coloro che hanno ricevuto la dose di AstraZeneca. Questo, infatti, non è piaciuto ai no-vax.

I no-vax contro Bruce Springsteen

Il 26 giugno all’ingresso del St. James Theatre è andata in scena una protesta dei no-vax contro Bruce Springsteen. Gli aderenti chiedevano pari diritti rispetto agli spettatori ammessi.

Stessa sorte è toccata ai Foo Fighters il 15 giugno, con la prima serata del tour della band di Dave Grohl al The Canyon di Agoura Hills, in California. Allo show della band, infatti, potevano accedere solamente i vaccinati e per questo una folla di persone aveva assediato l’ingresso. Tra di loro l’attore Ricky Schroder, che ha definito Grohl “un punk ignorante” tirando in ballo anche la memoria di Kurt Cobain. Durante la protesta dei no-vax contro Bruce Springsteen, tuttavia, non si sono registrati disordini.