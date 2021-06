C’è stata una lunga protesta dei no-vax contro i Foo Fighters. La mobilitazione è nata a seguito del primo concerto dopo la pandemia della band di Dave Grohl, tenutosi martedì 15 giugno al The Canyon di Agoura Hills, in California. Cos’è successo?

I no-vax contro i Foo Fighters

La furia dei no-vax contro i Foo Fighters si è scatenata per via del requisito imposto dalla band per accedere al concerto di Agoura Hills: i partecipanti, infatti, avrebbero dovuto esibire il proprio certificato di vaccinazione all’ingresso. Scelta intollerabile, secondo gli antivaccinisti, che hanno inteso l’iniziativa come una strategia discriminatoria.

Una delegazione no-vax si è dunque presentata alle porte del concerto dei Foo Fighters con cartelli pieni di slogan: “Date una voce alle persone rovinate dal vaccino”, “Stop all’odio nel dibattito sui vaccini” e via discorrendo. La stessa rabbia si fa già sentire per la prossima data della band di Dave Grohl, programmata per il 20 giugno al Madison Square Garden di New York, per la stessa modalità di accesso.

Ricky Schroder contro Dave Grohl

In mezzo alla manifestazione dei no-vax contro i Foo Fighters c’era l’attore Ricky Schroder, protagonista della storica serie TV Il Mio Amico Ricky che sui social pubblica continuamente contenuti antivaccinisti. Poco prima di scendere in piazza Schroder ha pubblicato un post per attaccare direttamente Dave Grohl. L’attore ha caricato una foto dell’ex batterista dei Nirvana con una citazione del brano My Hero e l’aggiunta: “Gli eroi non ghettizzano né discriminano”.

Al meme pubblicato Ricky Schroder ha aggiunto parole al vetriolo:

“Dave Grohl è un punk ignorante, dovrebbe essere preso a schiaffi perché supporta la discriminazione. Kurt Cobain riderebbe di te, Dave, insieme a milioni di patrioti. Svegliati, scemo”.

Nessuna replica, per il momento, né da parte della band né dal frontman. Viste le premesse, non si esclude che vi possano essere altre proteste dei no-vax contro i Foo Fighters per le date future, o anche contro altri artisti.