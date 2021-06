La disponibilità PS5, almeno con Mediaworld, sta cominciando a fare felici un numero sempre maggiore di gamer italiani. Nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, sono state pianificate ben 3 vendite online per la tanto agognata console proprio presso il sito della catena di elettronica. Allo stesso tempo e cosa ancora più rilevante, ci sono testimonianze di clienti che sono riusciti ad accaparrarsi il dispositivo addirittura in un negozio fisico.

Disponibilità PS5 nei negozi Mediaworld

I tweet in chiusura articolo testimoniano come, anche solo poche ore fa e dunque nel corso del weekend, qualche fortunato sia riuscito ad acquistare proprio la console in qualche store. Il riferimento principale è al negozio di Verona della catena di elettronica ma sembrerebbe proprio che questa possibilità sia stata concessa anche altrove. Si tratta di certo di un buon segnale che sembrerebbe andare nella direzione giusta ossia la presenza, almeno di qualche unità di console negli store, contestualmente o quasi al momento in cui sono attive delle vendite online.

Tempi consegna PS5 vendute da Mediaworld

Tutti coloro che sono riusciti ad approfittare della disponibilità PS5 sul sito online Mediaworld in questa settimana, in una delle 3 vendite programmate, possono stare certi che i tempi di consegna del loro dispositivo saranno brevi. Si parla di una settimana al massimo di attesa per la spedizione e non pochi riceveranno il loro pacco già domani 28 giugno, come in più di qualche caso notificato da Bartolini, ossia il principale corriere al quale si affida il brand di elettronica. Fra poche ore, insomma, almeno i gamer più incalliti potranno già mettere in moto la loro console e magari cimentarsi in qualche sessione di gioco con il loro titolo preferito.

Almeno per il momento, non sono state diffuse notizie ufficiali su nuove e immediate disponibilità PS5 su Mediaworld online ma queste non mancheranno di essere condivise non appena pianificate.

Entro da mediaworld

"Avete ps5?"

"Si"

"Me ne da una grazie e arrivederci" pic.twitter.com/YwEuIN4BlG — Costant90 (@Costant90) June 26, 2021