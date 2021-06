“Qualcuno potrebbe credere che io voglia insegnare o predicare qualcosa agli altri. La verità però è un’altra: come maschio – bianco – eterosessuale, ho probabilmente avuto una vita più fortunata di molti di voi, ne sono consapevole”, inizia così il discorso di Benji al Pride di Milano, pronunciato oggi, sabato 26 giugno 2021.

“Non mi è mai stato regalato niente”, prosegue. Ci tiene a precisarlo. Ha sempre dovuto lottare per ogni cosa con ogni sua forza per ottenere tutto ciò che ha avuto fino a questo momento. Non ha mai dovuto lottare per i diritti, però, al contrario di molti altri i cui diritti non sono mai stati presi in considerazione.

“Non ho mai dovuto giustificare il mio orientamento sessuale”, dice. “Non riesco ad immaginare la sofferenza di chi è stato discriminato, picchiato o offeso perché attratto da una persona dello stesso sesso”.

Il cantante, noto per aver fatto parte del duo Benji e Fede, si ritiene fortunato ed espone la sua fortuna. Nel discorso di Benji al Pride di Milano si ascolta infatti: “Ho la fortuna di non aver mai avuto paura di camminare per strada mano per mano con la persona che amo, una fortuna che dò per scontato quasi ogni giorno ma che molti non hanno”.

Condivide le sue parole su Twitter e affida ai social il suo discorso integrale che ha tenuto al Pride sabato 26 giugno nell’evento in Arco Della Pace. “Non mi sono mai trovato nella condizione di dover spiegare ai miei genitori che il corpo in cui sono nato non è quello che sento mio veramente”, ha aggiunto.

Benji è felicemente fidanzato con l’attrice americana di successo mondiale, Bella Thorne. I due vivono insieme in America e di recente Benji le ha chiesto di sposarlo con un anello importante in una festa romantica piena di rose rosse e di amore.