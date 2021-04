Le foto della festa di fidanzamento di Benji e Bella Thorne arrivano sui social condivise sui profili del futuro sposo che nelle scorse, in America, ha celebrato l’amore in compagnia della sua amata.

Presente alla festa un gruppo ristretto di amici ma tra questi non c’era l’amico e compagno di duo Federico Rossi, impossibilitato a raggiungere l’America e al momento in Italia, a fare i conti con la pandemia da Covid-19. Entrambi solisti adesso, Benji e Fede sono rimasti molto legati.

“La mia principessa l’ha fatto accadere. La migliore festa di fidanzamento di sempre, sono così felice di condividere questi momenti speciali con te. Inoltre, possiamo parlare di quanto sei follemente bella con questo vestito? Ti amo Bella Thorne”, le parole del cantante sui social nel condividere una serie di scatti con la donna che presto diventerà sua moglie.

La festa di fidanzamento di Benji e Bella Thorne si è svolta all’insegna del colore dell’amore per eccellenza, il rosso. Non solo Bella Thorne indossava un bellissimo abito rosso con strascico, anche la location era addobbata con una serie di rose e altri fiori rigorosamente di colore rosso.

Alla festa hanno partecipato anche alcune ballerine, in succinti costumi neri e rossi. Sul capo di Bella Thorne una coroncina brillantinata e al collo una collana di perle con il nome di Benji: BEN.

Una serata all’insegna del romanticismo per la coppia di fidanzati che hanno promesso ufficialmente di sposarsi. La proposta di matrimoni di Benji a Bella risale alla fine di marzo e le nozze potrebbero essere celebrate già entro la fine del 2021.

Benji si è trasferito in America e ritornai in Italia solo saltuariamente, in compagnia della sua Bella. Qui sotto le foto della festa di fidanzamento che si è tenuta oltreoceano: