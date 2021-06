Sembrano loro, ma quelli che vediamo sono soltanto i sosia dei Maneskin. Una pubblicità bizzarra è comparsa in Lettonia in cui un gruppo formato da 3 ragazzi e una ragazza è stato scelto come testimonial di Formagia, una mozzarella non proprio italiana.

I sosia dei Maneskin

La notizia è rimbalzata di testata in testata con una certa ironia, tanto da scatenare i pareri degli esperti di marketing. Per il momento i Maneskin – quelli reali – non hanno commentato la vicenda. La band romana è ora famosa in tutto il mondo. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 il loro singolo I Wanna Be Your Slave è arrivato al settimo posto nel Regno Unito nella classifica dei singoli più venduti.

Una fama che in Lettonia passa attraverso quel manifesto pubblicitario della mozzarella Formagia, con i sosia dei Maneskin scelti come testimonial. Così Damian David, Thomas Raggi, Vittoria De Angelis e Ethan Torchio vengono sostituiti da 4 comparse che imitano la band anche nell’outfit. Lo slogan che accompagna lo spot recita: “La mozzarella Formagia buona come quella italiana rende tutto speciale! Anche la pizza surgelata”. Non mancano, ovviamente, manifestazioni di disappunto sia da parte degli amanti della vera mozzarella sia per i fan della band di Zitti E Buoni.

Il parere degli esperti

Sulle pagine di Adnkronos è intervenuto Davide Ciliberti, spin doctor di Purple & Noise, che ricorda – non senza amarezza – che un fenomeno simile non si verificò nemmeno per i Beatles:

“È l’apoteosi del tarocco pubblicitario. Un’immagine che in un colpo solo mistifica la nostra mozzarella, la nostra pizza e la band italiana del momento nel mondo, ovvero i Maneskin, che da un lato possono compiacersi di essere davvero un fenomeno internazionale. Talmente di moda persino in Lettonia dove scaltri pubblicitari locali hanno deciso di sfruttare la loro immagine utilizzando dei sosia, cosa che neanche ai Beatles accadde”.

Si presenta, a questo punto, un dubbio sulla legittimità dell’uso di quell’immagine. A tal proposito interviene Margherita Cera dallo studio di consulenza legale Rodl & Partner:

“I Maneskin possono certamente agire per chiedere la rimozione della loro immagine dalla campagna pubblicitaria, nonché il risarcimento del danno per utilizzazione non autorizzata della loro immagine, nell’ambito, tra l’altro, di una pratica commerciale scorretta quale quella dell’ ‘italian sounding’ che si configura quando produttori stranieri commercializzano beni non Made in Italy facendo credere ai consumatori che siano invece prodotti tipici italiani”.

Si tratta di sosia dei Maneskin o è una pura casualità? I più attendono un chiarimento dai produttori di Formagia, mentre i Maneskin sono impegnati nel loro tour europeo sull’onda dell’incredibile successo internazionale dovuto alla vittoria di Sanremo e dell’Eurovision.