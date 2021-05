Test antidroga per Damiano dei Maneskin: dopo i video e le insinuazioni social che stanno facendo il giro del mondo, il cantante si sottoporrà ad accertamenti volontari.

I Maneskin avevano già comunicato su Instagram di essere disponibili ad effettuare test antidroga, spiegando di non avere nulla da nascondere. Damiano aveva già risposto alle insinuazioni nella conferenza stampa di stanotte, quella che si è tenuta dopo la vittoria dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2021.

Ora arriva una nota stampa da parte dell’EBU, l’ente che si occupa di organizzare il Contest europeo. Si legge che l’EBU è a conoscenza dei video dalla Green Room e del dubbio che Damiano dei Maneskin possa aver fatto uso di sostanze stupefacenti in diretta europea, poco prima del trionfo dell’Italia.

Si parla anche del test antidroga per Damiano dei Maneskin: il cantante si opporrà volontariamente agli accertamenti, una volta fatto ritorno in Italia. La band ha tuttavia già rigettato in modo netto e sicuro le accuse di consumo di droga.

Anche nella nota dell’EBU si legge di un bicchiere rotto. Damiano dei Maneskin in quel momento stava ripulendo il tavolo dai vetri, non stava sniffando cocaina in diretta televisiva.

“La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe”, si legge nella nota ufficiale dell’Eurovision. Damiano stava pulendo il tavolo spostando i vetri del bicchiere rotto da Thomas qualche minuto prima e ha poi esultato per l’ottenimento di un alto punteggio mentre venivano svelate le votazioni dei singoli Paesi.

L’EBU conferma che, dopo verifiche opportune in Green Room, i vetri rotti sono effettivamente stati ritrovati. La versione del gruppo e di Damiano è quindi attendibile ma i filmati sono comunque ancora in corso di analisi e l’organizzazione promette di tenere tutti informati.

“We are aware of the speculation surrounding the video clip of the Italian winners of the Eurovision Song Contest in the Green Room last night. The band have strongly refuted the allegations of drug use and the singer in question will take a voluntary drug test after arriving home. This was requested by them last night but could not be immediately organized by the EBU. The band, their management and head of delegation have informed us that no drugs were present in the Green Room and explained that a glass was broken at their table and it was being cleared by the singer. The EBU can confirm broken glass was found after an on site check. We are still looking at footage carefully and will update with further information in due course”.