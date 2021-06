In queste ore moltissimi italiani vaccinati hanno ricevuto il loro Green Pass su app IO: una specifica notifica li ha informati della possibilità di scaricare il certificato verde utile per gli spostamenti in tutta Europa. Questa possibilità, per il momento, non è concessa proprio a tutti, dunque sarà il caso di sottolineare lo specifico motivo per il quale il documento potrebbe essere in ritardo.

Chi sta ricevendo il Green Pass

Stanno ricevendo il Green Pass su app IO non solo chi ha completato il suo ciclo di vaccinazione ma anche coloro ai quali è stata somministrata soltanto una dose delle due previste. In quest’ultimo caso, il certificato verde sarà valido soltanto fino al nuovo appuntamento presso un centro vaccinale e poi per i 9 mesi successivi.

Il fatto che qualcuno non abbia ancora ricevuto la notifica per il green pass dall’app IO, ma neanche su Immuni e comunque non sia stato raggiunto neanche da una mail o SMS di avviso in proposito è presto spiegato nel seguente modo. La disponibilità del documento di ricollega alla Piattaforma Nazionale DGC di cui è titolare il Ministero della Salute. I tempi per la generazione del certificato avviene dunque a monte e dipende da diversi fattori: potrebbe capitare ad esempio che alcune strutture sanitarie non ritardino di qualche giorno l’invio dei dati necessari e dunque contribuiscano alla non disponibilità del pass.

Quanto tempo bisognerà aspettare?

Per vedere il Green Pass su app IO disponibile, bisognerà attendere solo qualche giorno. Per la sua erogazione secondo questa modalità e tutte le altre di scena (app Immuni ma anche il sito www.dgc.gov.it/web/), non bisognerà andare oltre il giorno 28 giugno. Questo in effetti è l’appuntamento limite fornito per la generazione dei documenti per tutti i vaccinati italiani. Staremo a vedere se la tempistica sarà rispettata.