Di scena c’è il secondo e ultimo giorno di offerte Amazon Prime Day 2021 in questo martedì 22 giugno. Dopo la carrellata di proposte scontate presentate ieri e tuttora valide (salvo esaurimento scorte), è il momento di concentrarsi sul risparmio garantito per i dispositivi di tre brand di smartphone Android molto richiesti ossia Xiaomi, Samsung e Oppo.

Le migliori offerte Xiaomi

Tra le migliori offerte Amazon Prime Day 2021 campeggiano quelle dedicate agli smartphone Xiaomi, già di per se abbastanza convenienti ma in occasione delle promozioni dello store ancora più alla portata di tante tasche. Un primo consiglio d’acquisto valido è quello che vede protagonista lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 219,90 euro anziché 299,90 euro. Parliamo del modello italiano subito disponibile alla consegna. Altra imperdibile promozione è quella destinata allo Xiaomi Redmi Note 10 5G a 171,72 euro anziché a 229,90 euro. Non manca all’appello neanche il recente e ben equipaggiato Xiaomi Mi 11 Lite a 269,90 anziché 329.90 euro.

Migliori offerte per Samsung

In questa giornata del 22 giugno occhio anche a tutte le offerte Amazon Prime Day 2021 per il brand Samsung. In promozione c’è infatti il Samsung Galaxy A32 4G a 194 euro anziché a 279 euro. La disponibilità per la consegna è immediata per questa soluzione come per il Samsung Galaxy M12 che ora costa 159 euro invece di 199 euro. Un ottimo risparmio è garantito anche per le Samsung Galaxy Buds Live che ora è possibile acquistare a 99 euro e non più a 169 euro, tra l’altro nella bellissima colorazione Mystic Bronze.

Ottime occasioni Oppo

Non potevano mancare all’appello neanche le offerte Amazon Prima Day 2021 dedicata al brand Oppo, molto in voga negli ultimi mesi. Vale dunque la pena concentrarsi sull’OPPO Reno4 Z a 219,90 euro invece di 399,90 euro. Anche il top di gamma assoluto Oppo Find X3 Pro subisce un sensibile calo di prezzo commerciale e dunque vale ora 899,90 euro e non più 1149,99 euro.