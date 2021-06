Con Set Me Free dei Master Main possiamo dire di essere già a bordo della nostra navicella. La destinazione? Il sole. Questo è ciò che racconta il nuovo singolo estratto da Endeavour, il progetto discografico del duo di producer napoletani che non mostrano il loro volto ma ci schiaffeggiano dolcemente con i loro suoni.

Set Me Free dei Master Main

Sì, perché se esiste un anello di congiunzione tra l’elettronica contemporanea, fatta di side-chain e autotune, e quella di 30 anni fa fatta di beat decisi e groove granitici, possiamo dire i Master Main ci si avvicinano parecchio. Al loro fianco, a questo giro, un’altra star britannica. Per il singolo Stars avevano scelto Gary B Lucas. Per Set Me Free il microfono è nelle mani di Simon Walton, abilissimo songwriter britannico. Il duo spiega:

“La cosa che ci ha colpito di Simon non è soltanto la sua voce accattivante ma anche il suo modo di scrivere perfettamente in linea con l’idea che avevamo per Set Me Free. Abbiamo lavorato al brano a sei mani, cercando di evidenziare la forte creatività di Simon”.

Non solo Simon Walton. A mettere le mani su Set Me Free dei Master Main è stato anche Yoad Nevo, Re Mida del mix engineering e del producing internazionale che ha lavorato con Pet Shop Boys, Bryan Adams, Duran Duran, Sia e tanti altri. Il risultato è un brano synth pop con sonorità degli anni ’80, in cui gli autori immaginano di lasciare il mondo alle spalle per volare verso il sole, una metafora che descrive l’angoscia claustrofobica del grande lockdown del 2020 nonché la voglia di uscire dalla prigionia della propria comfort zone per dispiegare le ali e volare via. Un sole che oggi, in questo caldo giugno, rappresenta l’estate come liberazione totale.

Il disco Endeavour

Endeavour racconta e immagina una ricerca di noi stessi attraverso lo spazio. Un concept album in cui l’introspezione e l’autoanalisi si dipingono attraverso i suoni, con ampio ricorso ai sintetizzatori e alle chitarre e un tappeto di pad che rassicura durante il viaggio.

Set Me Free dei Master Main uscirà il 2 luglio 2021 su tutte le piattaforme di streaming musicale.