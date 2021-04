Se c’è una cosa che Stars dei Master Main ci fa capire è che la musica può tutto. Lo sa bene il duo napoletano che non ha bisogno di mostrare le proprie sembianze per accorpare l’imago al suono: dei Master Main, infatti, non si conoscono i volti proprio come accade per il concittadino Liberato.

Di brani come Stars dei Master Main, in questo periodo storico, sentiamo fortemente il bisogno. Le melodie impiegate nel brano trovano senso in ogni singola nota, con il collante di quella voce calda che sembra arrivare dal passato, il filo conduttore dell’intero album. Questo singolo è il debutto di due producer che da anni vivono nell’universo delle note e fa parte del disco Endeavour.

La voce è di Gary B Lucas, un ragazzo che i Master Main hanno scoperto su YouTube grazie alla sua cover di Leaving dei Pet Shop Boys. Perché sì, il cuore del duo partenopeo batte come il kick dell’elettronica anni ’80. “Pensammo che poteva essere l’anello mancante per il nostro brano strumentale”, dichiarano i Master Main. Stars, infatti, nasce nel 2015 come pezzo strumentale ma viene ripreso nel 2020, in piena pandemia, con l’aggiunta di nuovi elementi.

Con questo brano i Master Main ci dimostrano che il senso della vita si può trovare proprio “among the stars”. L’uomo, tuttavia, sembra aver dimenticato qual è la vera missione sulla Terra. Stars descrive quel vuoto di coscienza.

Endeavour

Endeavour è un concept album sulla ricerca di se stessi attraverso un viaggio nello spazio. Una dimensione evocata dal forte impiego dei sintetizzatori ma che non si esauriscono in un’aridità elettronica: introspezione e realtà si fanno spazio tra chitarre, synth, drum machine e pad, un progetto che ha richiesto tanti anni di lavorazione.

Stars dei Master Main, per nove giorni al primo posto della chart pop della classifica VIRPP, uscirà il 30 aprile 2021 e ci farà stare bene, per non dire benissimo