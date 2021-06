Gillian Anderson è diventata iconica nei panni dell’agente speciale Dana Scully in X-Files, ruolo che ha ricoperto dal 1993 al 2002 – e successivamente nel film del 2008 e poi nel revival dal 2016 al 2018. Lo scorso anno ha conquistato pubblico e critica nella parte del Primo Ministro Margaret Thatcher nella serie Netflix di successo The Crown.

Tra i suoi progetti televisivi c’è stato anche The Fall, produzione britannica andata in onda per tre stagioni dal 2013 al 2016. Ambientata nell’Irlanda del Nord, la storia segue le indagini della polizia a caccia a un serial killer che terrorizza la città di Belfast, uccidendo solo giovani donne single e in carriera.

La serie si è conclusa ponendo fine alla scia di terrore dell’assassino e in un certo modo aveva dato anche un finale al personaggio interpretato da Gillian Anderson, la sovrintendente Stella Gibson.

In un’intervista Actors on Actors per Variety con Elisabeth Moss, l’attrice ha dichiarato che le piacerebbe tornare in The Fall per capire in che direzione portare il suo ex alter ego televisivo. Con gran sorpresa, la Anderson ha affermato che ci sono delle discussioni in corso per cercare di realizzare una quarta stagione: “Questo è qualcosa di cui stiamo discutendo”, ha detto Anderson. “Anche quando abbiamo concluso quelle tre stagioni, abbiamo parlato del fatto che un giorno saremmo tornati – forse nello stesso modo in cui Prime Suspect è tornato. Ci sono state enormi interruzioni tra una stagione e l’altra. Il nostro sceneggiatore-creatore-regista Allan Cubitt si è già immerso una volta nel personaggio di Stella e sarebbe pronto a farlo di nuovo.”

Ovviamente non si tratta di una conferma sul ritorno di The Fall, ma Gillian Anderson ha parlato chiaro: qualora ci fosse la possibilità, lei sarebbe pronta a calarsi ancora nei panni di Stella Gibson.

Di seguito l’intervista video completa in coppia con Elisabeth Moss: