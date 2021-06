Diletta Leotta sbarca a Mediaset? In queste ore non si parla d’altro visto che, a quanto pare, non ci sono solo i calciatori al centro del calciomercato e non c’è solo l’affair Gattuso a tenere i tifosi con il fiato sospeso, bensì anche il contratto in scadenza di Diletta Leotta. La bella biondina è sempre al centro del gossip e della cronaca e anche oggi è andata così visto che è venuta a galla la storia del suo possibile mancato rinnovo con DAZN nonostante i 400mila euro a stagione (sembra) sul piatto.

Ma perché rifiutare così tanti soldi se non per una cosa importante? Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha svelato di aver molto amato la sua versione da attrice e di studiare per migliorare anche in questo, forse il suo futuro sarà in tv per una fiction magari al fianco del suo fidanzato (e promesso sposo, almeno per un frangente) Can Yaman?

Al momento queste sono solo voci e illazioni perché non sappiamo nemmeno se Diletta Leotta dirà davvero no ma a svelarlo su Twitch è il giornalista Sandro Sabatini che spiega:

“Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”

A prendere la palla al balzo e rilanciare i rumors ci ha pensato Maurizio Pistocchi che su Twitter, senza fornire ulteriori dettagli, ha spiegato:

“Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania“

Dove sta quindi la verità? La prossima settimana Mediaset alzerà il velo sulla sua nuova stagione televisiva e solo a quel punto capiremo come andrà a finire per Diletta Leotta.