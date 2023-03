Diletta Leotta incinta. Dopo tanti gossip e voci di corridoio, la bella giornalista ha annunciato che diventerà mamma e lo ha fatto pubblicando un video sui social apparendo commossa e tra le braccia del compagno Loris Karius “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre”.

Inutile dire che l’annuncio ha già fatto il giro dei social e del web visto che in molti hanno ripreso il video e la notizia così come i commenti dei vip che sono arrivati subito numerosi. Da Elodie a Marcell Jacobs, da Giulia Salemi ad Elettra Lamborghini, in molti si sono complimentati subito con la coppia che sembra essere al settimo cielo.

Già nei giorni scorsi circolava la notizia della possibile gravidanza di Diletta Leotta perché in molti si erano accorti delle forme arrotondate della scolpita conduttrice fino a quando oggi la coppia non ha deciso di confermarlo pubblicamente. Diletta Leotta è incinta del calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, di 29 anni, con il quale ha una relazione da qualche mese.

Ecco l’annuncio sui social:

Lo scorso novembre i due avevano ufficializzato la loro relazione con la prima foto di coppia pubblicata sui social e durante le festività di Natale i due avevano avuto occasione di conoscere le rispettive famiglie. Per chi non lo conoscesse ancora, Loris Karius, nato a Biberach an der Riß, cittadina tedesca di 32mila abitanti, nel 1993, ha da sempre seguito la sua passione per il calcio e il 2009 è entrato nel settore giovanile del Manchester City. Il debutto in Bundesliga è arrivato nel 2012, a 19 anni, come portiere più giovane a esordire nella storia della Bundesliga. Nel 2016 è stato acquistato dal Liverpool e ha debuttato in Champions League. Dal 2022 è nel Newcastle Utd.