Nome: Loris

Cognome: Karius

Anno di nascita: 1993

Città: Biberach an der Riß

Piattaforme: Instagram

Categoria: Sport

Chi è Loris Karius

Nato a Biberach an der Riß nel 1993, Loris Karius è un calciatore tedesco. Da anni è tra i protagonisti del gossip italiano per la sua relazione con Diletta Leotta.

Sin dalla tenera età vien spinto dal padre Harald a intraprendere la carriera nel motocross, ma i sogni di Karius trovano la loro strada con il nonno Karl, che lo introduce al mondo della sfera. Nel 2009 esordisce nel Manchester City per poi diventare, a soli 19 anni, il portiere più giovane del Bundesliga. Arrivato in Premier League viene acquistato dal Liverpool. Nel 2020 arriva in Champions League: in quell’occasione un trauma cranico provocato contro Sergio Ramos del Real Madrid determinerà il 3-1 a favore degli spagnoli, un risultato che a lungo peserà sulla sua coscienza.

Dopo un fermo di due anni viene presto in prestito dall’Union Berlino per poi passare al Newcastle, dove attualmente gioca come portiere.

La relazione con Diletta Leotta

Dal 2022 è stata resa nota la relazione con Diletta Leotta, una notizia che ha suscitato l’invidia (in senso positivo) dei tifosi italiani. Nell’agosto 2023 è nata Aria, la loro prima figlia.

La relazione tra il campione tedesco e la conduttrice di DAZN è divenuta nota dopo che i due sono stati paparazzati insieme a Milano. Il 31 gennaio 2024 la coppia ha annunciato il matrimonio. L’annuncio è stato postato dalla conduttrice con queste parole:

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’?”.

Per il momento non è dato conoscere la data delle nozze, ma questo dettaglio potrebbe essere comunicato nelle prossime settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com