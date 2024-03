Diletta Leotta sposa Loris Karius: l’annuncio è arrivato oggi in TV. La conduttrice di DAZN ha scelto un programma di Rai1 per annunciare il lieto evento: a giugno, lei e Loris convoleranno a nozze.

Diletta Leotta era ospite di È quasi mezzogiorno e da Antonella Clerici ha rivelato il 6 marzo che lei e il compagno si sposeranno tra qualche mese. Loris, calciatore, è l’uomo con cui intende trascorrere il resto della sua vita e già padre della primogenita Aria.

“La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ‘ho incontrato l’uomo della mia vita”, le parole di Diletta Leotta su Rai1. Adesso è in pieno panico da organizzazione delle nozze, come ha aggiunto subito dopo: “Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione”.

Mancano dettagli sulla data precisa delle nozze e sul luogo scelto dalla coppia per celebrare la loro unione. Diletta Leotta si è infatti limitata a comunicare che il mese scelto è quello di giugno ma nessun dettaglio ha aggiunto a proposito della data precisa del “sì” con Loris. Non si conoscono anticipazioni nemmeno sulla location scelta per la celebrazione né per i festeggiamenti con gli ospiti, informazioni che probabilmente giuggeranno nelle prossime settimane.

Manca sicuramente l’abito da sposa: Diletta Leotta ha spiegato che non lo ha ancora scelto!