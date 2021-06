È stata allestita la camera ardente e venerdì 18 giugno si svolgeranno i funerali di Michele Merlo.

Noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, Michele Merlo – conosciuto anche con lo pseudonimo di Mike Bird – si è spento a 28 anni in seguito ad una emorragia cerebrale dovuta a leucemia fulminante.

Ieri è stata allestita in Certosa a Bologna la camera ardente per Michele Merlo; tanti gli amici e i fan che gli hanno voluto dedicare un pensiero. Tra questi anche Emma Marrone, sua cosa ad Amici nella fase serale. Emma gli aveva dedicato anche il concerto all’Arena di Verona.

A nulla sono valse le preghiere dei fan e di tutti coloro che si sono stretti attorno al dolore della famiglia Merlo: Michele non ce l’ha fatta ed è morto domenica 6 giugno all’ospedale Maggiore di Bologna.

Aquilone e gli altri brani di Michele Merlo riecheggiano nella sua camera ardente. I suoi brani sono anche entrati nella playlist virale di Spotify e il cantante stava lavorando proprio ad un nuovo singolo quando si è spento.

I funerali di Michele Merlo si terranno venerdì 18 giugno alle ore 17.00 a Rosà (Vicenza), suo paese d’origine, presso lo Stadio Comunale Toni Zen in via dei Fanti. Il feretro di Michele Merlo verrà esposto presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in Via Roma 82 a Rosà con i seguenti orari:

Giovedì: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

Venerdì dalle 9.00 alle 11.00.

La famiglia di Michele Merlo chiede di evitare fiori e di preferire invece donazioni in memoria dell’unico figlio all’Associazione Italiana contro le leucemie, anche attraverso il sito donazione.ali.it. Con immenso amore lo salutano mamma Katia e papà Domenico Merlo, la fidanzata Luna, gli zii Marilena, Bruno, Loris, Loredana, Chiara, Vittorio, Flavio e la cugina Sara oltre ai migliaia di fan in tutta Italia.