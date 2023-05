Un concorso canoro in memoria di Michele Merlo: è Credici Sempre. Il vincitore si aggiudicherà la produzione di un brano inedito e la sua pubblicazione con un’etichetta discografica.

Si tratta di una selezione rivolta ad artisti emergenti e dedicata a Michele Merlo per ricordarlo a ridosso del secondo anniversario dalla sua scomparsa.

L’artista vicentino è venuto a mancare lo scorso 6 giugno 2021 in seguito ad una grave malattia. Successivamente è nata l’associazione Romantico Ribelle per mantenere vivo il suo ricordo. A gestirla sono amici e familiari.

Adesso la stessa Associazione lancia il contest Credici Sempre, che prende il nome da una delle canzoni più significative del repertorio musicale di Michele Merlo.

“La scelta di organizzare un concorso per cantanti emergenti – si legge in una nota dell’Associazione – è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ricordare e far conoscere Michele e la sua musica, ma anche provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica”.

Il concorso è rivolto ai maggiorenni che non abbiano in essere un contratto discografico. Per partecipare al concorso in memoria di Michele Merlo bisogna inviare entro il 25 maggio un video con una cover di uno dei pezzi in italiano incisi da Michele Merlo all’indirizzo mail dell’associazione (associazioneromanticoribelle@gmail.com), insieme ad un proprio brano inedito.

Una giuria tecnica selezionerà 10 finalisti che si esibiranno sul palco dell’evento organizzato dall’associazione a Jesolo il prossimo 10 giugno in occasione del secondo anniversario dalla morte dell’artista.