Ad Amici un omaggio a Michele Merlo. L’ex concorrente è scomparso tragicamente poco più di un anno fa a causa di una malattia non diagnosticata in tempo che non gli ha lasciato via d’uscita. Giovanissimo, Michele Merlo ha lasciato questa vita il 6 giugno 2021, mentre era ricoverato all’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.

Aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi con lo pseudonimo di Mike Bird, poi cambiato in Cinemaboy. Infine, l’artista aveva optato per il suo nome di battesimo scegliendo di farsi chiamare dai fan con il nome che i suoi genitori avevano scelto per lui: Michele.

Era in studio, a lavoro su nuovi brani, quando ha accusato malessere e si è recato immediatamente dai medici ma la sua leucemia fulminante non è stata riconosciuta subito. Tempo prezioso, perso, quello che forse avrebbe potuto salvargli la vita.

Maria De Filippi aveva scritto per Michele bellissime parole, nel salutarlo per l’ultima volta. Adesso organizza per lui un omaggio, sulle note del brano postumo. Si intitola Farfalle la canzone rilasciata dopo la scomparsa di Michele Merlo, quella sulla quale stava lavorando proprio quando è stato strappato via alla vita.

Nella prossima puntata dello speciale di Amici, in onda domenica 23 ottobre su Canale 5 alle ore 14.00, ci sarà anche un omaggio a Michele Merlo. Un ballerino della nuova edizione porterà in scena Farfalle a passo di danza. Samuel è colui che si esibirà in studio in ricordo di Michele.

“Immagino il dolore della famiglia, degli amici ed anche della sua vecchia scuola. Dopo questo video ho un motivo in più per ballarla con il cuore. Spero di farcela, spero di fargli arrivare un messaggino”,le parole del ballerino, particolarmente emozionato.

