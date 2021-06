Accordo raggiunto tra Helbiz, società di trasporto intra-urbana italo-americana e di micro-mobilità sharing, Pininfarina, azienda italiana attiva nel settore delle carrozzerie per automobili e di fama internazionale, e MT Distribution, azienda Made in Italy che da più di 40 anni si occupa della distribuzione e sviluppo dei servizi legati ai prodotti del mondo entertainment e di micro-mobilità. L’obiettivo della partnership tra le tre società prevede prima la realizzazione di una nuova gamma di monopattini elettrici Helbiz utilizzati per lo sharing e poi quelli per la vendita consumer, tutti disegnati da Pinifarina e ingegnerizzati da MT Distribution.

I nuovi monopattici elettrici Helbiz verranno svelati un po’ per volta durante il 2021. Si tratta di un progetto internazionale che fa riferimento a mezzi di micro-mobilità elettrica, green e di condivisione, e che, in modo particolare, si riferiscono all’Italia, all’Europa ed agli Stati Uniti. Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz, ha dichiarato di essere orgogliosi di allargare il portafoglio attività, principalmente in Italia. La crescita prosegue in maniera solida e questo permette loro di essere alla continua ricerca di talenti da inserire nelle loro linee di business e soprattutto di creare nuovi posti di lavoro.

Helbiz, la prima società di micro-mobilità sharing in Italia, è fiera di questa partnership, che sarà in grado di condurre a livello mondiale il Made in Italy. Pininfarina è sinonimo di eleganza, mentre MT Distribution di ricerca e sviluppo di prodotti legati alla urban e-mobility: si tratta, dunque, di caratteristiche che completano i loro valori di innovazione, tecnologia, sicurezza e rispetto per l’ambiente. La collaborazione tra Helbiz, Pininfarina ed MT non si sofferma esclusivamente sulla realizzazione di monopattini: l’obiettivo è quello di produrre anche biciclette e scooter elettrici. Insomma, si prospetta un nuovo ed innovativo modo di muoversi e viversi la città, salvaguardando l’ambiente.