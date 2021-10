Al giorno d’oggi l’utilizzo dei monopattini elettrici è in continuo aumento per spostarsi da un luogo all’altro in città sempre più affollate e soprattutto trafficate. Ma ecco giungere in Italia diverse novità. Come ben sappiamo, in questo periodo ci sono le votazioni circa gli emendamenti al DL Trasporti, alcuni di questi relativi proprio alle nuove regole per rendere questa tipologia di mezzo più sicura per la micromobilità elettrica. Attualmente l’emendamento approvato al DL Trasporto risulta in esame in commissione alla Camera, ma nel frattempo vediamo quali sono le novità che saranno poi pubblicate all’interno della Gazzetta Ufficiale.

Innanzitutto, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (all’inizio esclusivamente per i nuovi modelli) e commercializzati in Italia, a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere dotati di indicatori di svolta e di freni su entrambe le ruote. Per i modelli già in circolazione, prima di questo termine, dovranno obbligatoriamente adeguarsi entro il 1 gennaio 2024. Un’ulteriore ed importante novità riguarda anche la velocità massima che dovrà scendere a 20 km/h, rispetto agli attuali 25 km/h. Inoltre, questi mezzi non possono oltrepassare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Sarà anche vietato parcheggiare sui marciapiedi, eccetto nelle aree espressamente individuate dai Comuni. Quest’ultimi possono circoscrivere tali aree, garantendo un’adeguata capillarità e privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, basta che le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito istituzionale del Comune. I monopattini elettrici potranno comunque sostare negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Per adesso non vi è neanche l’obbligo di assicurazione, ma il Governo proseguirà la valutazione per introdurre tale possibilità. A tal proposito, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvierà, insieme alla collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, un’apposita istruttoria il cui fine è la necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.