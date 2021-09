I monopattini elettrici sono sicuramente molto comodi, ma, se non usati in modo appropriato, possono anche diventare molto pericolosi, ed in alcuni casi fatali. Il 13enne che ha perso la vita nel tragico incidente di fine agosto a Sesto San Giovanni ne è la prova lampante: la legislazione attuale ha bisogno di essere regolamentata, imponendo degli obblighi più severi ai conducenti. Come riportato da ‘Repubblica‘, la Lombardia sta avanzando una nuova proposta di legge, aggiungendo tre punti essenziali alla legge nazionale: divieto assoluto del mezzo per chi ha meno di 18 anni, obbligo di assicurazione (responsabilità civile) per tutti, obbligo del casco per tutti.

L’età minima, in questo modo, sale dagli attuali 14 ai 18 anni, l’obbligo di indossare il casco si estende a tutti i conducenti (adesso è in vigore solo per chi ha meno di 18 anni e non ha ancora raggiunto la maggiore età), ed in più diverrebbe necessario anche stipulare un contratto assicurativo di responsabilità civile (sia per quanto riguarda i privati che le società di noleggio). Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, si è detto d’accordo con la proposta di legge avanzata dalla Lombardia: la pericolosità dei monopattini elettrici è cosa tangibile, ed è giusto prendere le dovute misure legislative per evitare che eventi tragici come quello di Sesto San Giovanni possano tornare a ripetersi.

La modifica legislativa farà il suo percorso di approvazione in Consiglio, per essere poi trasferita in Parlamento. Bisognerà, infine, vedere quanto tempo ci vorrà affinché diventi legge nazionale (l’iter potrebbe non essere così breve come qualcuno auspica, per non parlare dell’imprevedibilità degli esiti circa i riscontri ottenuti in Parlamento, che non possono essere dati per scontati). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.