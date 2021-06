Ormai ci siamo, questa sera l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini scenderà di nuovo in campo per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei 2020 di calcio. Dopo il primo match inaugurale giocato all’Olimpico di Roma contro la Turchia, vinto 3-0 con un autorete di Demiral e due fantastici sigilli della coppia napoletana Immobile e Insigne, gli azzurri sfideranno la Svizzera del CT Vladimir Petkovic, sempre presso lo Stadio della Capitale alle ore 21.00. Gli elvetici, invece, nella prima partita giocata a Baku, sono reduci da un pareggio contro il Galles (partita terminata con il punteggio di 1-1). Ad oggi, la Nazionale italiana occupa la prima posizione nel girone a quota 3 punti, mentre Svizzera e Galles sono a quota 1 punto ed, infine, la Turchia chiude a 0 punti. Vediamo insieme dove vedere Italia-Svizzera in diretta TV in chiaro e streaming.

Il match Italia-Svizzera sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro su Rai 1 (canale 1 e 501 per l’HD del digitale terrestre). Coloro che sono abbonati a Sky avranno la possibilità di vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli utenti che, invece, non potranno seguire la gara in televisione, potranno vedere la diretta streaming in modo gratuito sulla piattaforma Rai Play (disponibile sul sito raiplay.it oppure scaricando l’applicazione sia sui dispositivi mobili Android che iOS), ed a pagamento su Sky Go e NOW (piattaforma live e on demand di Sky).

Quanto alle probabili formazioni, il tecnico Mancini schiererà il modulo 4-3-3 facendo scendere di nuovo in campo gli stessi azzurri del match contro la Turchia (unico cambio forzato riguarderà la fascia destra, dove uno tra Toloi e Di Lorenzo prenderà il posto di Florenzi, out per un problema al polpaccio). Dunque, tra i pali troveremo Gigio Donnarumma, che comanderà la difesa composta da Di Lorenzo, Bonucci, capitan Chiellini e Spinazzola; a centrocampo spazio ancora a Barella, Jorginho e Locatelli; in attacco il tridente Berardi, Immobile, Insigne.