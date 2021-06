Dalla fine del 2020 è ormai chiaro che Michael C Hall riprenderà il suo ruolo più celebre nel revival di Dexter, una nuova miniserie sequel dell’originale, in dieci episodi che andranno in onda su Showtime entro la fine dell’anno. Si uniranno al cast del nuovo format la star di C’era una volta Jamie Chung, Julia Jones di The Mandalorian e l’attore di Jane the Virgin Alano Miller. E se tornasse anche Julie Benz?

Attenzione Spoiler!

L’attrice sarebbe entusiasta di partecipare al revival di Dexter nei panni di Rita, ma c’è un piccolo ostacolo da superare: come il pubblico della serie originale ricorderà bene, la moglie di Dexter Morgan è stata uccisa dal cosiddetto Trinity Killer durante la quarta stagione. Certo, questo non esclude che il personaggio possa apparire in qualche modo anche nei nuovi episodi, in un’ambientazione onirica o in qualche flashback come avviene di consueto per i defunti nelle serie tv, ma al momento non risulta che l’attrice Julie Benz sia stata contattata per far parte dei nuovi episodi.

Parlando del revival di Dexter a TvLine, l’interprete di Rita ha anche spiegato perché, secondo lei, non c’è bisogno del suo personaggio nella nuova serie dedicata a Dexter Morgan.

Penso che Dexter sia andato oltre Rita. Non ha senso che lei sia nella sua mente come un fantasma perché era solo la sua copertura. Non l’ha interiorizzata, quindi non ci sono progetti affinché Rita si ripresenti.

La Benz sarebbe felice di partecipare al revival di Dexter e accetterebbe di tornare sul set “in un batter d’occhio se me lo chiedessero“, ma è anche piuttosto perentoria nel definire il rapporto tra i due personaggi.

Ho sempre detto che Rita non dovrebbe apparire nella sua testa perché non conosceva il vero lui. Non conosceva l’Oscuro Passeggero.

Per il momento nessuna illusione che il revival di Dexter riporti in scena Rita, dunque, anche se l’attrice continua ad essere identificata da molti col suo personaggio nella serie e risponde ai fan sui social di non essere “così carina” come lei.