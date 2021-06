In arrivo una nuova serie Netflix di Ryan Murphy. Il prolifico sceneggiatore, dopo le miniserie Hollywood e Halston, produrrà e realizzerà The Watcher, miniserie creata insieme al suo frequente collaboratore Ian Brennan. I protagonisti sono già stati annunciati: Naomi Watts e Bobby Cannavale interpreteranno una coppia sposata il cui trasferimento nella casa dei loro sogni è minacciata da una serie di lettere terrificanti inviate da uno stalker, The Watcher appunto.

I produttori esecutivi sono Murphy e Brennan insieme a Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless, Henry Joost e Ariel Schulman (Catfish). Le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

La serie è ispirata a una storia vera e alla famigerata casa di “The Watcher” nel New Jersey. Nel 2014, una coppia ha acquistato l’imponente mansione olandese del 1905 per una cifra da capogiro: quasi 1,4 milioni di dollari. Ben presto, sono stati costretti ad abbandonare la loro nuova casa a causa di alcune lettere agghiaccianti inviate da un individuo che si firmava come “The Watcher”, che affermava di aver “sorvegliato” la casa per decenni. “Io sono l’Osservatore. Portami il tuo giovane sangue”, recitava una delle note.

La storia della casa non è finita qui. La famiglia l’ha rimessa in vendita, terrorizzata delle lettere minatorie, fino a quando non ha deciso di affittarla. Nel 2017, il nuovo proprietario ha anche lui ricevuto una terrificante lettera da “The Watcher”, che minacciava di ucciderlo se non se ne fosse andato. Infine, nel 2019, la casa è stata nuovamente venduta per la cifra di 959.000 dollari. L’identità di The Watcher rimane un mistero.

Nel 2018, la piattaforma Netflix ha ottenuto i diritti sulla storia solo dopo una lunga battaglia legale che ha coinvolto un articolo di Reeves Wiedeman pubblicato sul sito Web della rivista del New York Times, The Cut, e i precedenti proprietari della casa. Prima di diventare una serie tv, inizialmente The Watcher era stato pensato come un film.