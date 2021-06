Sapevamo che le funzioni Lossless e Spatial Audio di Apple Music, annunciate a margine dello scorso WWDC 2021, sarebbero arrivate anche per Android, seppur in un primo momento sembrava non dovesse essere così. Ci sono importanti novità in questo senso: come riportato dal portale ‘9to5google.com‘, le novità sono disponibili sul canale beta (tramite la release 3.6, volendo proprio essere precisi), e potranno presto essere utilizzate da tutti gli utenti Android. Una volta portato a termine l’upgrade, si avrà accesso all’audio spaziale a bordo dei dispositivi Android compatibili, con migliaia di brani in Dolby Atmos già presenti al momento del lancio.

Nelle impostazioni troverete la voce ‘Qualità audio‘, da cui abilitare la feature ‘Lossless Audio‘, tramite cui scegliere tra i vari livelli ed i canali cui applicarli (cellulare, download o streaming Wi-Fi). Facciamo anche presente che Apple Music per Android dispone della dissolvenza incrociata automatica (Automatic Crossfade) per il completamento dell’opzione ‘Manuale‘ esistente ed altre ottimizzazioni della libreria. Scaricare l’ultima versione beta di Apple Music per Android è molto semplice: se non l’avete già fatto, dovrete iscrivervi al canale beta del progetto dal Play Store, collegandovi a questo indirizzo (l’alternativa è quella di scaricare il singolo file APK, che però, a seconda della sorgente, può nascondere qualche insidia: il nostro consiglio è quello di diffidare sempre di questi metodi, seppur a volte molto pratici e veloci).

In questo modo, riuscirete a provare in anteprima le funzioni Lossless e Spatial Audio di Apple Music, che la mela morsicata ha deciso di portare anche sui dispositivi Android compatibili. Parliamo di una versione beta, che, pertanto, potrebbe non funzionare alla perfezione (preferiamo premetterlo sempre). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.