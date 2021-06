C’è chi, pur da utente Android, ha un abbonamento ad Apple Music, che, per ogni motivo possibile, preferisce ai servizi concorrenti (tra cui Spotify e Amazon Music, solo per citarne qualcuno tra i più popolari). Come riportato da ‘macrumors.com‘, la funzione Spatial Audio, inizialmente non prevista per Android, dovrebbe presto arrivare anche in una versione destinata all’OS mobile di Google (lo si legge in una delle note rilasciate dall’azienda californiana sulla pagina di supporto dedicata agli abbonati ad Apple Music).

La mela morsicata, però, non fa esplicito riferimento ai dispositivi Android che saranno compatibili con la feature. Deve esserci stato un equivoco di fondo, o Apple averci ripensato, decidendo alla fine di destinare il supporto a Spatial Audio anche agli utenti Android. Il nuovo sistema, che ricordiamo essere basato su Dolby Atmos, è stato introdotto dalla giornata di ieri, martedì 8 giugno, dal colosso di Cupertino. La società è convinta che la tecnologia cambierà il modo di ascoltare la musica (il suono sarà più immersivo, un po’ come già succede per i filmati su AppleTV+).

Si fa anche presente che l'alta definizione sarà a disposizione per una grossa fetta dei 75 milioni di brani che compongono il catalogo di Apple Music (entro l'anno dovrebbe essere disponibile per tutte le tracce, peraltro senza costi aggiuntivi). Una novità che ha fatto un po' tremare i servizi concorrenti, che hanno cercato in qualche modo di pareggiare i conti con proposte più o meno simili. Saranno contenti gli utenti Android che sono soliti utilizzare la piattaforma di streaming musicale di casa Apple: anche per loro sarà presto previsto il supporto a Spatial Audio, seppur non sia ancora dato sapere su quali dispositivi esattamente.